Das Limmattal erhält den grössten Co-Working-Space der Schweiz

Die Taufe der Räume übernahm denn auch ein waschechter Spreitenbacher. Roger Krieg ist im Dorf aufgewachsen, mittlerweile lebt er aber nicht mehr in Spreitenbach. «Der lokale Bezug zum Standort lag mir am Herzen. Dem Auditorium haben wir zu Ehren unseres Lokalkünstlers den Namen Bruno Weber gegeben», sagt der Geschäftsführer von Office Lab.

Krieg ist nun sozusagen wieder in die Heimat gezogen. Am Montag eröffnete er mit dem Office Lab Spreitenbach-Limmatstadt im dritten Stock des ehemaligen Globus-Lagers den fünften Standort des Unternehmens. Im selben Gebäude befand sich bis zum Verkauf an ein österreichisches Möbelhaus auch eine Interio-Filiale der Migros.

Auf einer Fläche von 5500 Quadratmetern können Teams, Firmen, Start-ups und Einzelpersonen die Arbeitsräume nutzen. «Wir bieten flexible Einzelarbeitsplätze, aber auch Grossräumbüros mit abgetrennten Flächen für mehrköpfige Teams, sogar mit dazugehörigem Einzelbüro für Chefs. Dazu kommen zusätzlich buchbare Meetingräume sowie Begegnungs- und Pausenräume, die zum Austausch und Netzwerken einladen», sagt Krieg an der Pressekonferenz am Montag.

Er habe sich nicht nur wegen seiner Verbundenheit mit Spreitenbach für diesen Standort entschieden. Der Fokus liege auf Orten in der Nähe von urbanen Zentren. Der nächste Standort liegt mit Baden ebenso im Limmattal. Die gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr sowie den Individualverkehr mit dem Autobahn-Halbanschluss war ebenso ausschlaggebend. «Ende 2022 wird das Gebiet zusätzlich durch die Limmattalbahn erschlossen. Die Haltestelle befindet sich gleich neben dem Gebäude», sagt Krieg.