Wieso möchten Sie Ständerätin werden?

Nicole Barandun: Ich will vor allem ins Parlament und kandidiere deshalb für den National- und für den Ständerat. Ich finde es spannend, die Zukunft eines Landes mitzugestalten.

Kandidieren Sie nur pro forma als Ständerätin?

Nein, dieses Gremium würde mich sehr reizen. Es ist klein, persönlich, man ist in vielen Themen involviert. Aber es ist nun mal so, dass im Vorfeld der nationalen Wahlen vor allem über die Ständeratskandidaturen berichtet wird. Deshalb stellen auch alle Parteien jemanden auf.

Rechnen Sie sich Chancen aus?

Wenn ich nicht eine kleine Chance sähe, könnte ich diesen anstrengenden Wahlkampf nicht mit Elan führen. Doch mir ist bewusst, dass die beiden Bisherigen, Ruedi Noser und Daniel Jositsch, schon sehr gute Karten für eine Wiederwahl haben.

Was würde denn gegen die beiden sprechen?

Dass unser Kanton derzeit keine Frau im Ständerat hat. Ich politisiere nicht besser, weil ich eine Frau bin. Aber es gibt Themen, die die beiden Männer nicht aus eigener Erfahrung kennen. Ich habe drei Kinder, arbeite Vollzeit und weiss, was es heisst, eine Familie zu organisieren und gleichzeitig berufstätig zu sein.

Was hiesse das für Ihre Tätigkeit im Ständerat?

Ich würde mich sicher für Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzen, das bringt alle weiter. Ich bin übrigens auch für eine Frauenquote in Verwaltungsräten. Ich bin einfach überzeugt, dass Frauen die Qualität eines Gremiums verbessern.

Mit Marionna Schlatter (Grüne) und Tiana Angelina Moser (GLP) kandidieren zwei weitere Frauen. Was haben Sie ihnen voraus?

Es ist gut, wenn junge Frauen im Parlament sind. Aber ich denke, dass es gerade im Ständerat Lebenserfahrung braucht. Man muss in vielen Themen sattelfest sein. Zudem kann ich als Anwältin Situationen schnell auffassen, Pro und Kontra abschätzen und dann auch andere überzeugen. Das ist mein Business.

Mit wem würden Sie denn am liebsten ein Duo bilden?

Es ist kein Wunschkonzert. Und abgesehen von Roger Köppel sind es ja nicht die extremsten Parteisoldaten, die ins Rennen steigen. Als Mittepolitikerin findet man sowieso immer Schnittmengen. Mir liegen Bildung und Berufsbildung am Herzen. Von daher könnte ich mit Ruedi Noser sicher viel bewirken.

Sie präsidieren den Gewerbeverband Zürich und das Berufsbildungsforum Zürich. Was wollen Sie in der Berufsbildung ändern?

Man sollte mehr in die Berufsbildung investieren und die Unternehmen entlasten. In der Bildung sollte das Geld nicht nur in die Hochschulen fliessen. Um genügend Nachwuchs zu haben, könnte man auch die Anforderungen für gewisse Berufe überdenken.