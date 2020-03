Computer im Freikurs verstehen: So wappnen sich Lernende für die neuen Medien

Ein paar Drehungen mit dem Schraubenzieher, und schon lässt sich das Computergehäuse öffnen. Gelbe, schwarze und rote Kabel, grüne Printplatten sowie schwarze und metallene Elemente kommen zum Vorschein. «Der Prozessor wird so heiss, dass er einen Kühler braucht», sagt Philipp Wirth und zeigt auf eine schwarze Komponente mit Laufrad. Sieben Lernende beugen sich über den Computer. Sie nehmen am einjährigen Freikurs Medienkompetenz teil, den das Bildungszentrum Limmattal in Dietikon anbietet. Wirth ist seit zehn Jahren Berufs- und Logistikfachkundelehrer an der Berufsfachschule und leitet den Kurs zusammen mit seinem Kollegen Boris Widmer.

Auf dem Stundenplan steht an diesem Nachmittag das Innenleben von Computern. Die angehenden Logistikerinnen und Logistiker lernen die Hauptkomponenten eines Rechners und deren Funktionen kennen. «Sie sollen danach wissen, wie ein Computer funktioniert», sagt Wirth. Bevor die Lernenden damit beginnen, die Geräte auseinanderzunehmen, erklärt Wirth ihnen die Sprache des Computers. So erfahren die Jugendlichen zum Beispiel, dass ein Bit die kleinste Informationseinheit eines Computers ist. Nach einem Quiz, welches das Vorwissen der Klasse abholt, sind die Lernenden startklar. «Suchen Sie den Prozessor, den Arbeitsspeicher, die Festplatte und die Hauptplatine und bauen Sie sie aus», formuliert Wirth die Aufgabe. Die Lernenden schnappen sich pro Zweiergruppe ein Computergehäuse und machen sich voller Eifer ans Werk.

Gute Leistungen in Schule und Betrieb sind notwendig

Der Freikurs Medienkompetenz findet zum zweiten Mal statt und kann von Maschinenbau- und Logistiklernenden besucht werden. «Insgesamt benötigen wir zehn Anmeldungen, damit er zu Stande kommt. Genau so viele Schüler interessieren sich dieses Jahr dafür. Heute sind wir jedoch nur zu siebt, weil drei Lernende krank sind», sagt Wirth. Ein Stolperstein für die Teilnahme stellen nicht nur das teilweise fehlende Interesse, sondern gelegentlich auch die Ausbildungsbetriebe selbst dar. «Nicht alle Firmen und Unternehmen haben Freude, wenn ihre Lernenden noch einen halben Tag länger als nötig im Betrieb ausfallen», sagt Wirth. Doch grundsätzlich hätten alle Auszubildenden das Recht, Freikurse zu besuchen, wenn die Leistungen im Betrieb und in der Schule stimmen würden.