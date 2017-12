Die Leistungen unserer Stadtspitäler sind nach wie vor hervorragend. Die finanzielle Schieflage hat vor allem aber mit der Abschreibung des neuen Bettenhauses des Triemli-Spitals zu tun. Mit solchen Investitionen werden sich diverse andere Spitäler in den nächsten Jahren noch befassen müssen.

Inwiefern wird die kantonale Bestimmung, welche Leistungen ab Januar stationär und welche ambulant erbracht werden, den Druck auf die beiden Spitäler erhöhen?

Der Druck ist jetzt schon hoch. Die Spitäler setzen die Massnahmen bereits um. Dazu gehört auch die Verdichtung im Triemli oder Fragen, wie viel Personal man wo einsetzt.

Neben der Spitalstrategie wurden Sie jüngst und wiederholt für Ihre Personalpolitik kritisiert. Innerhalb von sieben Jahren haben Sie sechs Departementssekretäre verloren. Was ist los?

Der Schein trügt in dieser Frage. Seit meiner Wahl in den Stadtrat vor sieben Jahren ist im Gesundheitswesen kein Stein auf dem anderen geblieben. Um die zahlreichen gesetzlichen Änderungen und den Systemwechsel bewältigen zu können, habe ich von meinen Stabsmitarbeitenden andere Leistungen benötigt, als von ihnen in den Jahren zuvor gefordert wurden. So kam es zu einem Stellenwechsel. Wenn es nicht geigt, sind alle frustriert. Ein weiterer Mitarbeiter wurde befördert, wieder andere wollten sich nach Jahren neu orientieren. Sie sehen, die Stellenwechsel basieren auf alltäglichen, personellen Entscheiden.

Warum hat es denn nicht «gegeigt»?

In einem Departements-Stab muss Hand in Hand gearbeitet werden können. Die Basis ist das Vertrauen. Unsere Vorlagen müssen so ausgearbeitet und vorbereitet werden, dass sie gut und bewilligungsfähig sind. Dafür muss man sich im Team gut verstehen. Es benötigt ein gewisses Know-how und Erfahrung.

Ihr Führungsstil wird als ruppig und kontrollierend bezeichnet.

Ich war in den ersten Jahren im Amt sicher forsch. Die neue Aufgabe als Stadträtin war eine grosse Herausforderung für mich. Plötzlich hatte ich 7000 Angestellte zu führen. Inhaltlich stand ich bei meinem Amtsantritt vielen grossen und komplexen Themen gegenüber. Da kann es schon mal hoch zu- und hergehen.

Waren Sie überfordert?

Nein. Aber ich musste zuerst in meine neue Aufgabe hineinwachsen. Meine Ökonomieausbildung und die bereits gesammelte Führungserfahrung kamen mir dabei aber sicher zugute.

Wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben?

Ich bin direkt, 1,52 gross und habe eine Züri-Schnure. Ich erwarte von mir und meinen Mitarbeitenden Offenheit, Leistungsbereitschaft und Qualität. Ich habe in den letzten Wochen von meinen Stabsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern im Übrigen viel Zuspruch und Unterstützung erfahren. Daraus kann man wohl schliessen, dass die Stimmung in meinem Departement gut ist.

Warum soll Sie das Zürcher Stimmvolk am 4. März wieder in den Stadtrat wählen?

Ich stehe für meine Überzeugung ein und manchmal bezahle ich – wie gerade jetzt – auch einen Preis dafür. In der Stadt Zürich sollen sich alle Bewohner auf eine gute und hochstehende Gesundheitsversorgung verlassen können. Ich will keine Spitäler, die Patienten nur dann behandeln, wenn es sich rechnet.