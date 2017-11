Das Zürcher Bezirksgericht hatte die Frau und drei Männer im Dezember 2016 wegen Raubes beziehungsweise Gehilfenschaft zu Raub verurteilt. Sie erhielten Freiheitsstrafen zwischen 2,5 und 5,5 Jahren. Die Strafe der Frau war teilbedingt.

Es war damals ein reiner Indizienprozess. Die Beschuldigten beteuerten stets ihre Unschuld, gaben an, nichts mit der Tat zu tun zu haben und forderten Freisprüche. Das Gericht sah es hingegen als erwiesen an, dass die Bande den Raub im Oktober 2015 gemeinsam geplant und durchgeführt hatte.

Mit Insiderwissen zum grossen Geld

Gemäss Gericht basierte die Tat auf Insiderwissen: Die Frau, die in der C&A-Filiale in Zürich arbeitete, sagte ihrem Freund, an welchem Tag die Wocheneinnahmen zur Abholung bereitgemacht werden und wo sich der Tresorraum befindet. Zudem soll sie dem Brüderpaar, das den Überfall schlussendlich durchgeführt haben soll, den aktuellen Zugangscode für den Personaleingang verraten haben.

Ihr Freund, der das Brüderpaar kannte, trat laut Gericht als Vermittler auf. Die Bande erbeutete so rund 140'000 Franken.