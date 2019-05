Pink leuchten die Lettern an der weissen Wand. «Fempop» ist in verschnörkelter Schrift zu lesen. Der Schein erleuchtet die Gesichter von Cécile Moser und Rahel Fenini, die darunter auf dem Sofa sitzen. Moser hält ein mintfarbenes Buch in den Händen. «‹Freiraum› heisst die zweite Publikation der deutschen Schriftstellerin Svenja Gräfen. Sie handelt von einem jungen Paar, das im hippen Berlin lebt und unterschiedliche Vorstellungen vom Leben und von einer Beziehung hat», sagt Moser. «Uns reizt zeitgenössische Literatur, die feministische Themen und Gleichstellungsfragen aufgreift», ergänzt Fenini.

Das im März erschienene Buch bildet die erste Lektüre für den feministischen Buchclub Fempop, den die beiden Freundinnen gegründet haben. Am 13. Mai wollen sie sich im Kulturhaus Kosmos in Zürich mit Interessierten treffen und das Gelesene diskutieren. Der Anlass richtet sich mehrheitlich an Leserinnen und Leser des Schweizer Online-Magazins Fempop, das sich mit Feminismus und Popkultur beschäftigt. 2016 riefen Moser und Fenini die Web-Zeitschrift ins Leben. «Der Buchclub bietet nun die Möglichkeit, dass wir uns in einem intimen Rahmen mit unserer Leserschaft treffen und sie kennenlernen können», sagt Moser. Der Fokus liege dabei nicht nur auf der Lektüre, sondern auch auf dem persönlichen Austausch, so die 30-Jährige. «Literatur gibt einem die Gelegenheit, auf einer fiktiven Meta-Ebene zu besprechen, was einen persönlich bewegt», sagt Fenini. Oftmals falle es einem leichter, Aussagen über sich selbst zu machen, wenn man sich mit Protagonisten eines Buchs vergleiche, findet die 28-Jährige.

Stigma verloren

Durch den Kontakt mit den Leserinnen und Lesern erhoffen sich Moser und Fenini auch Inputs und Inspiration für das Online-Magazin. «Wir freuen uns aber auch über Teilnehmende, die nicht zu unserer Leserschaft zählen», betont Fenini. Den beiden Frauen ist es wichtig, den Feminismus-Diskurs aufrecht zu erhalten. «In den letzten Jahren hat sich einiges getan. Der Begriff Feminismus hat seit der ‹Me too›-Debatte in den sozialen Medien nach dem Skandal um die sexuellen Übergriffe durch den Hollywood-Produzent Harvey Weinstein 2017 sein Stigma verloren», sagt Moser. «Das Klischee von der männerhassenden Feministin, die sich nicht rasiert, ist glücklicherweise fast aus allen Köpfen verschwunden. Heute kann sich jede selbstbewusste und unabhängige Frau als Feministin bezeichnen», sagt Fenini.