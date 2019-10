Die Fassade zur Autobahnausfahrt hin steht schon weitgehend: gewellter Sichtbeton, in den ein riesiges ZSC-Logo einbetoniert ist. «Theater of Dreams» lautete der Projekttitel für das Eishockeystadion in Zürich-West der Architekten von Caruso St. John. Der Bau macht von Woche zu Woche sichtbare Fortschritte.

Bald wird für die ZSC Lions der alte Traum vom neuen, eigenen Stadion endlich wahr: Im Juli 2022 soll die Eröffnung stattfinden. Aus dem Theater der Träume wird dann offiziell die Swiss Life Arena, benannt nach einem der Hauptsponsoren des Baus.

Die auf Anfrage organisierte Baustellenführung für die Presse übernimmt Bruno Vollmer. Er ist COO der ZSC Lions, klubinterner Leiter des Stadionprojekts und spielte von 1987 bis 1997 im Profiteam des «Z». Jahrelang war er dessen Captain. «Machen wir einen Rundgang durchs Stadion wie am Spieltag», schlägt er vor, nachdem wir die Fassade besichtigt haben.

Das Garderobenvorbild stammt aus Vancouver

Vom Spielereingang auf der Westseite des Areals, das von den verbliebenen Schrebergärten nahe beim Juchhof begrenzt ist, gehts vorbei an der Trainergarderobe zwischen Betonwänden in den Umziehraum. Hier werden die Spieler sich ihrer Alltagskleider entledigen, wie Vollmer erklärt. Dann schreiten wir weiter in die 80 Quadratmeter grosse Garderobe.

Die ovale Garderobenform floss nach einer Besichtigung in Vancouver in das Projekt ein. «Wir haben seit zehn Jahren verschiedene neue Hallen in Europa und Nordamerika besichtigt», sagt Vollmer. Dabei habe man Ideen für das ZSC-Stadionprojekt gesammelt.

Auch das Captainteam der ZSC Lions sei einbezogen worden. Sie gaben Inputs für die Anordnung der Räume, in denen sich die Spieler primär aufhalten werden. Dazu gehören nebst der Garderobe auch ein Aufenthaltsraum mit Küche, WCs, eine Sauna, Kältebecken, Ruheräume, Räume für ärztliche Behandlungen und Physiotherapie.