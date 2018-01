Alfred Füllemann ist seit zwölf Jahren Obmann der Dietiker Jagdgesellschaft. Zusammen mit vier weiteren Jagdpächtern wacht er über die Wildtierbestände in den Wäldern Honoret und Röhrenmoos. Der 55-Jährige blickt auf eine erfolgreiche und störungsfreie Jagdsaison 2017 zurück. In seinem Revier lebten zu Beginn des letzten Jahres schätzungsweise 30 Rehe. Die Grösse der Population ermitteln die Jäger jeweils in der kalten Jahreszeit, wenn die Rehe in Sprüngen unterwegs sind – so heissen im Jägerjargon die Reh-Herden.

Zwischen Mitte Juni und Mitte August werden die Rehgeissen trächtig und bringen jeweils ein bis zwei Kitz zur Welt. Aber: «Zu grosse Rehbestände schädigen die Forstwirtschaft», sagt Fülleman. Der Kanton legte deshalb das Dietiker Abschusskontingent für das vergangene Jahr auf minimal 13 und maximal 19 Tiere fest. «Man schöpft den Ertrag, der aus einem Revier kommt, ab», sagt Füllemann.

Die Jagd dauerte, wie in der revidierten Jagdverordnung vorgesehen, für Rehböcke und Schmalrehe von Mai bis Dezember und für Rehgeissen und Rehkitzen von September bis Dezember. Als Schmalrehe werden weibliche Rehe bezeichnet, die noch keine Jungen haben. Das Kontingent 2017 sei mit 16 Abgängen erfüllt worden, so Füllemann, wobei 13 Rehe geschossen wurden und drei bei Unfällen starben. «Zwei Rehe wurden von Autos angefahren und eines erdrosselte sich selbst an einem Schafzaun», sagt der Jäger. 2017 sei punkto Abschusszahlen ein durchschnittliches Jahr gewesen, die Zahl der Unfälle sei aber eher gering ausgefallen.

Ein Jäger tut mehr als Jagen

Dass der Schlieremer die Zahlen so gut kennt, liegt daran, dass er sich nicht nur um die Jagd kümmert. Jäger werden beispielsweise auch bei Wild-Unfällen aufgeboten und verantworten quasi einen 24-stündigen Pikettservice. «Es kann vorkommen, dass mich die Polizei mitten in der Nacht aus dem Bett klingelt», so Füllemann. Er fahre dann zur Unfallstelle und erlöse das Reh von seinem Leid.