Der maskierte Mann habe den Tankstellenshop an der Zürichstrasse in Adliswil kurz nach 9:30 Uhr betreten, teilte die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mit. Er habe die anwesende Verkäuferin mit einem Messer bedroht und Bargeld verlangt.

Mit einer Beute von mehreren hundert Franken sei er danach in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung sei bisher ergebnislos geblieben.