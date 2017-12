Die Attraktivität des Dorfes bewahren und steigern: Diesen Anspruch äussert der Geroldswiler Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos) häufig. Wahrscheinlich auch an der Gemeindeversammlung am Montag. Denn es steht ein grosser Schritt an zur Entwicklung des Dorfzentrums. Über 1,946 Millionen Franken stimmen die Bürgerinnen und Bürger ab.So hoch ist der Kredit, mit dem die Projekte im Hotel-Baufeld bis zur Baureife geplant werden sollen.

Zur Erinnerung: Die Zimmer des Hotels Geroldswil sollen in altersgerechten Wohnraum umgebaut werden. Starten sollen die Bauarbeiten nach dem 31. Dezember 2021. Dann läuft der Pachtvertrag zwischen der Gemeinde als Eigentümerin und der Hotelbetreiberin aus. Auch dem Gemeindesaal steht ein Umbau bevor: Er soll verkleinert und modernisiert werden. Zum einen werden mit dem Hotel auch die ganz grossen Veranstaltungen wegfallen. Zum anderen hat der Saal bis heute keinen eigenen direkten Eingang, zudem fällt kaum Tageslicht in den Saal. 200 bis 300 Personen soll der Saal aber auch künftig noch fassen können.

Zudem steht eine Aufwertung des Dorfplatzes bevor und im nordwestlichen Grundstücksteil ist ein Neubau mit Familienwohnungen geplant. Im Studienauftrag sollen zudem zahlreiche weitere Fragen geklärt werden, zum Beispiel wie das Zentrum im nordöstlichen Teil bei der Post verdichtet werden könnte und wie das Gebäude der reformierten Kirche und jenes der Baugenossenschaft Schönheim entwickelt werden sollen.

44 Planer haben sich beworben

Der Studienauftrag, soll bis Mai 2018 durchgeführt werden – wenn die Gemeindeversammlung am Montag den Kredit genehmigt. 449 500 Franken sind für den Studienauftrag budgetiert. Das Bewerbungsverfahren für interessierte Planungsbüros ist bereits abgelaufen, sieben Teams wurden ausgewählt. «Total gingen 44 Bewerbungen ein», sagt Gemeindepräsident Deplazes auf Anfrage. Das zeigt, wie interessant respektive nicht alltäglich dieses Projekt auch für die Planer ist. Welches Planer-Team aus dem Studienauftrag als Sieger hervorgeht, steht am 11. Juni 2018 fest, wenn der Zuschlag durch die Gemeinde erfolgt. Danach wird die Bevölkerung einen Einblick in die verschiedenen Projekte des Studienauftrags erhalten. «Wie schon beim Baufeld Ost wollen wir die Bevölkerung intensiv und zeitnah informieren», sagt Deplazes. Schliesslich sei dies mit ein Grund, wieso die geplante Überbauung des Baufelds Ost (der heutige Kiesplatz) in der Bevölkerung einen grossen Rückhalt geniesste.

Nach dem Studienauftrag und dem Gestaltungsplanverfahren geht es dann Mitte 2019 ans Vorprojekt (Kostenpunkt: 334 000 Franen). Ab Mitte 2020 könnte das Bauprojekt (816 800 Franken) ausgearbeitet werden. Im Weiteren ist im Projektierungskredit unter anderem das Bewilligungsverfahren enthalten. Ausser beim Studienauftrag müssen die reformierte Kirche und die Baugenossenschaft Schönheim, die für ihren Projektteil anfallenden Kosten jeweils selber tragen.

Neuer Standort für Bibliothek?

Zu den Aufgaben der Projektteams gehört es auch, Umnutzungs- und Umbauvorschläge für die ehemalige Filiale der Zürcher Kantonalbank zu machen. Diese fungiert während den Bauarbeiten am Baufeld Ost als Baubüro. Welchen Anspruch an die Nutzung danach gestellt wird, ist auch klar: «Das Ziel ist, dass eine publikumsorientierte Nutzung entsteht, die auch für Auswärtige als Magnet wirken könnte», sagt Deplazes. Somit würde die Huebwiesenstrasse zu einer noch attraktiveren dörflichen Ladenstrasse. Auch Teil des Studienauftrags ist es, Vorschläge zu machen, wie die Gastronomie und die Bibliothek neu angeordnet werden könnten. Gerade letztere ist bekanntlich etwas versteckt.