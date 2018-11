Der Bauer führte kurz nach 9 Uhr ein Pferd an den Zügeln zum Auslaufgehege. Als das Tier plötzlich scheute, riss es den 54-Jährigen rund 30 Meter mit. Der Mann geriet unter das Pferd und wurde mehrmals von den Hufen am Kopf getroffen, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte.

Der Schwerverletzte musste per Helikopter in ein Spital geflogen werden. Für Personen, welche den Unfall beobachtet hatten, wurde laut Mitteilung ein Notfallseelsorger aufgeboten.

