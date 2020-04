Die Abbrucharbeiten am Bahnhofplatz 1 sollen voraussichtlich am 27. April beginnen, wie die Limmattalbahn AG am Dienstag mitteilte. Die Haltestelle der Limmattalbahn soll dann an den Park angegliedert werden. Fertig wird der Park voraussichtlich im Sommer 2022.

2014 veranstaltete die Limmattalbahn AG zusammen mit der Stadt Dietikon ein Masterplanverfahren zur Limmattalbahn. Das Ergebnis beinhaltete verschiedene Massnahmen zur Verbesserung der Situation im Zentrum von Dietikon.

Plan vom Park: