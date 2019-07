In der dritten Röhre des Gubristtunnels haben die Arbeiter mit der Abdichtung begonnen. Wie das Bundesamt für Strassen in einer Mitteilung schreibt, seien bislang 750 Meter der Röhre mit rund 24'810 Quadratmeter Blachen abgedichtet worden. Die Abdichtung beinhaltet drei Schichten. Zuerst wird eine Schicht aus Vlies und einer strukturierten Trennlage montiert, durch

die Wasser absickern kann. Danach folgen Abdichtungsfolien, die wasserundurchlässig sind. Zuletzt wird die Schutzfolie montiert, die Beschädigungen an der Abdichtungsfolie verhindert. Im nächsten Arbeitsschritt wird die Innenschale der dritten Gubriströhre betoniert.