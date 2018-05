Auf einem Balkon eines Wohnhauses an der Heimstrasse in Dietikon brannte es am Montagmittag. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und hat den Brand unter Kontrolle gebracht. Sie hat die Heimstrasse für kurze Zeit gesperrt. Der Verkehr wurde über die Seitenstrassen umgeleitet. Näheres zum Brand konnten die Einsatzkräfte noch nicht sagen. Ein Mann verliess aus eigener Kraft das Gebäude und wurde zur Sanität gebracht.