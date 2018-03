«Ich glaube, es ist noch verfrüht, um darüber zu reden. Aber wir müssen sicher alle miteinander sprechen», sagte Illi dazu. Und Kiwic: «Diese Frage lässt sich heute noch nicht beantworten. Aber wir werden uns sicher finden. Wir haben ein gemeinsames Ziel.» Will heissen: Die Linke will den Stadtpräsidenten Roger Bachmann verhindern und ist in der Tendenz dafür bereit, auch eine Mittepartei zu unterstützen.