Aussichtsterrasse «Bäumli» ab Freitag gesperrt – weil Social Distancing nicht eingehalten wird

Die Stadt Winterthur weist wegen des Coronavirus ein erstes Sperrgebiet aus. Das «Bäumli» im Nordosten der Stadt ist eine Aussichtsterrasse über den Reben des Goldenbergs. Die Stadtpolizei stellte in den vergangenen Tagen fest, dass sich ein Teil der Bevölkerung nicht an die Regeln des Social Distancing hält, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.