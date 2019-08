41 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer nehmen Ende August in Russland für die Schweiz an den Berufsweltmeisterschaften teil. Auch der Urdorfer Informatiker Tim Rhomberg, der zweimal in Folge die Schweizer Lehrlingsmeisterschaften im Bereich Systemtechnik gewonnen hatte, hatte sich qualifiziert. Er hat sich nun aber aus persönlichen Gründen zurückgezogen. Dies bestätigt ein Sprecher des Schweizer Teams. (deg)