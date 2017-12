Wenn am Silvesterabend in der Tonhalle Maag im Zürcher Industriequartier die Korken knallen, dann tun sie das nicht nur wegen des Jahreswechsels. Am 31. Dezember eröffnet das Tonhalle-Orchester Zürich mit Wagner, Bruch, Rossini und Tschaikowsky sein Jubiläumsjahr. Seit mittlerweile 150 Jahren existiert das Zürcher Berufsorchester.

Das Bedürfnis nach einem professionellen Orchester in Zürich erreichte in der Mitte des 19. Jahrhunderts seinen Höhepunkt. 1862 wurde dann der erste Orchesterverein ins Leben gerufen. Wie in der Tonhalle-Chronik geschrieben steht, sei dies aber nicht ohne Anlaufschwierigkeiten über die Bühne gegangen. Diese sind mehrheitlich auf den fehlenden Rückhalt in der Gesellschaft und finanzielle Schwierigkeiten zurückzuführen.

In Zürich erachtete man die Musik bis weit ins 19. Jahrhundert hinein als eine Kunst, die Laien, sogenannte «Dilettanten» – im positiven Sinne des Wortes «dilettare», was «sich erfreuen» bedeutet, gemeint – ausüben sollten. Angesehene Bürger schlossen sich vor allem seit Beginn des 17. Jahrhunderts zu verschiedenen Musikgesellschaften zusammen – das Mitwirken in solchen Gruppierungen erhöhte das Ansehen bei den gutgestellten Bürgern und gehörte schon bald zum guten Ton.

Wagners Spuren

Mit der Entwicklung des Orchesters im Generellen wurde im 19. Jahrhundert aber der Ruf nach einem professionellen Orchester laut. Wesentliche Impulse zu einem professionellen Orchester hatte Richard Wagner in seiner Zürcher Zeit geliefert, hatte doch auch er in Zürich häufig mit Laien-Musikern zu tun. Einem Orchesterverein stand man 1862 skeptisch gegenüber, da man einerseits die Musik weiterhin als «Bürgerkunst» auffasste und andererseits die Kosten irgendwie stemmen musste.