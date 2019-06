Der 43-Jährige begann 2013 zu tauchen. «Schon nach dem ersten Tauchgang wusste ich: Ich werde Tauchlehrer», sagt er. «Ich will dieses Gefühl der Schwerelosigkeit weitergeben.» Wir zwängen uns in die Taucheranzüge, ziehen die Flossen und Masken an, schnallen je eine Gasflasche mit 2000 Litern Luft auf den Rücken und steigen ins Wasser. Um meinen Bauch sind zehn Kilo Blei gepackt. Nach ein paar Test-Übungen, bei denen Luft ins Jackett gepumpt und zum Abtauchen wieder abgelassen wird, gehts runter zum Seegrund.

Die Sonne brennt schon frühmorgens aufs Zürichseeufer. Im Schatten eines Baumes macht ein Grüppchen Yoga-Übungen. Daneben lädt ein Müllauto mit rotierenden Bürsten Flaschen, Büchsen und Plastikgeschirr auf. Die lauen Sommernächte hinterlassen ihre Spuren am See – auch unter Wasser.

Bald sind wir in zehn Metern Tiefe und passieren eine Trinkwasserröhre. Ein versunkener Steinlöwe begrüsst uns. Wir grüssen zurück. Das Wasser ist hier 13 Grad kühl. Der Druck, der nun auf uns lastet, ist doppelt so gross wie an der Wasseroberfläche. Mit anderen Worten: Ein Luftballon wäre in dieser Tiefe mit der gleichen Luftmenge nur noch halb so gross wie vor dem Abtauchen. Und zum Teil, nämlich in der Lunge und im Hals-Nasen-Ohrentrakt, sind wir Luftballone. Mit zugehaltener Nase gleichen wir den Druck beim Abtauchen zwischendurch mehrmals aus. Ausser den Atemgeräuschen ist nichts zu hören. Wir verständigen uns mit Zeichensprache.

Warnung vor Krokodilen

Markus – man ist per Du unter Tauchern – hat eine orange Plastiktüte mitgenommen, um vom Seegrund Müll einzusammeln. Da und dort liegt eine Flasche oder glänzt ein Kronkorken. Auch ein Verkehrsschild, das vor Krokodilen warnt, treffen wir an. Doch insgesamt wirkt der Seegrund an diesem Ort ziemlich sauber. Es gehöre gleichsam zum Ehrenkodex der Taucher, dass sie unter Wasser Müll aufräumen, wird Markus später beim Kaffee im Laden der Tauchschule sagen. Und Tauchgänge finden hier öfters statt: Das Wassersportzentrum Tiefenbrunnen ist einer von 61 Tauchplätzen, die sich rund um den Zürichsee etabliert haben – in erster Linie, weil man mit dem Auto nahe ans Wasser fahren kann und so die schwere Taucherausrüstung an Land nicht weit tragen muss.