Arzt fordert Schliessung: Ist die Notunterkunft ein Corona-Risiko?

Abstand halten ist in Zeiten des Corona-Notstands das oberste Gebot, um die Verbreitung des Virus einzudämmen und das Schweizer Gesundheitssystem vor einem Kollaps zu bewahren. In der Notunterkunft Urdorf können diese Regeln jedoch nicht beherzigt werden. Dieser Ansicht ist zumindest der in Dietikon praktizierende Hausarzt Theo Leutenegger. Er ist seit Jahren für die medizinische Betreuung der dort wohnhaften abgewiesenen Asylsuchenden zuständig. «Die derzeit rund 40 Männer wohnen auf engstem Raum zusammen. In Zeiten der Corona-Krise sind diese Wohnverhältnisse mehr als fraglich», sagt Leutenegger. Sie würden jeglichen Vorschriften, wie sie Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) derzeit predige, widersprechen. «Wenn sich auch nur ein Bewohner mit dem Virus infiziert, könnte sich Covid-19 unter diesen Bedingungen wie ein Lauffeuer verbreiten.» Bewohner sind im ganzen Dorf unterwegs Sorge bereitet Leutenegger der Umstand, dass gewisse Asylsuchende sich generell mit Vorschriften schwer tun würden. «Ich kenne viele seit Jahren und kann mir nicht vorstellen, dass sie die Hygienemassnahmen und das Social Distancing ernst genug nehmen.» Ein weiterer kritischer Punkt ist für Leutenegger, dass die Asylsuchenden im ganzen Dorf unterwegs sind. «Man trifft sie öfters in kleinen Grüppchen zum Beispiel im Zentrum Spitzacker an», sagt der in Urdorf wohnhafte Arzt. Leutenegger sieht deshalb eine potenzielle Gefahr für die Urdorfer Bevölkerung. «Wenn nur einer von ihnen positiv ist, bedeutet das auch ein Gesundheitsrisiko für alle Einwohner. Das ist beunruhigend.»

Aus diesem Grund fordert Leutenegger die kantonale Sicherheitsdirektion, die für das Rückkehrzentrum in Urdorf verantwortlich ist, nun in einem Brief dazu auf, die Anlage sofort aufzulösen und die Bewohner umzuplatzieren. «Der Staat muss unverzüglich einschreiten, bevor etwas passiert», sagt Leutenegger. Es müsse doch möglich sein, neue Plätze für die abgewiesenen Asylsuchenden zu finden, zumal die Zahl der Asylgesuche rückläufig sei und einige Zentren bereits geschlossen werden konnten. «Unterkunft ist zu weniger als zur Hälfte belegt» Die kantonale Sicherheitsdirektion wird Leuteneggers Forderungen nicht nachkommen. Sie verweist auf ein aktuelles Rundschreiben des Bundes an die Kantone in der betont wird, dass Asylsuchende in der Schweiz im Zusammenhang mit dem Corona-Virus keine besondere Gefahr darstellen würden. Grundsätzlich gelte: «Die besondere Situation in Kollektivunterkünften betrifft nicht nur das Asylwesen, sondern auch betagte Menschen in Alters- und Pflegeheimen oder Menschen mit Behinderung in Wohneichrichtungen», schreibt die kantonale Sicherheitsdirektion auf Anfrage. Man sei beeindruckt vom grossen Engagement des Personals vor Ort.

