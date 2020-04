Der Chefkurator des Züri-Zoos geht in Pension – wussten Sie eigentlich, was er sich als Haustier hält?

Am 1. Mai 1994 startete Dr. Robert Zingg seine Tätigkeit am Zoo Zürich als Kurator für Säugetiere und Vögel. Seine Liebe zur einheimischen Natur, auch zu kleinen und unscheinbaren Vertretern, den Maulwürfen, den Wühlmäusen im Garten, den Amphibien und den vielen Pflanzen in Haus und Garten, aber auch zu den Zwergmäusen im Zoo, machten ihn zum Spezialisten für diese Tiere, über die er in unzähligen Radiosendungen berichtete.

Die Arbeit im Zoo führte ihn dann zu den grösseren, auch exotischeren Tieren. Seine Neugier für all die Besonderheiten dieser Tiere halfen ihm, ein riesiges Wissen über die Tiere im Zoo aufzubauen. Keiner, der im Zoo anrief und eine zoologische Frage hatte, wurde abgewiesen. Fotos von gefundenen Schlangen, Spinnen und Käfern wurden ihm zugeschickt und bestimmt, Tausenden konnte er eine Antwort geben.