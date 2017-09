Dass der in die Jahre gekommene Sandbühl-Bau ersetzt werden muss, steht ausser Frage. An seiner gestrigen Sitzung bestätigte das Parlament dies und sprach mit 30 zu einer Stimme einen Kredit in der Höhe von 570 000 Franken für die Durchführung eines Architekturwettbewerbs. Zuvor musste sich der Stadtrat jedoch Kritik anhören.



Am meisten Gegenwind gab es von Rolf Wegmüller (CVP). Dieser lancierte erst Mitte Jahr eine Motion, wonach ein geplanter Stadtsaal gemeinsam mit einem Ersatzbau des Alterszentrums im Zentrum realisiert werden sollte. Obwohl Wegmüller die Motion in der letzten Parlamentssitzung zurückzog, kämpfte er weiter.

«Der Stadtrat hat es verpasst, eine Gesamtschau zu erstellen. Zu viele Fragen bezüglich des Zentrums bleiben unbeantwortet», sagte er gestern. Wie wird der Stadtpark gestaltet? Zu welchen Kosten? Was geschieht mit dem Spielplatz? Mit diesen offenen Fragen begründete Wegmüller seinen Rückweisungsantrag, der vom Parlament jedoch mit 25 zu 6 Stimmen abgelehnt wurde.