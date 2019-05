Trotz Wechselblinklicht und Signalton ist ein Velofahrer am Sonntagnachmittag in Winterthur-Wülflingen über den Bahnübergang gefahren. Prompt blieb der alkoholisierte 46-Jährige mit dem Kopf an der sich senkenden zweiten Bahnschranke hängen. Er stürzte und wurde verletzt.