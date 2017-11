Ganz Aesch bekommt ein Glasfasernetz. Mit grosser Mehrheit stimmten die Stimmbürger an der Gemeindeversammlung am Mittwochabend für den Antrag des Gemeinderates. Hochbauvorstand Max Holliger (FDP) tat sein Möglichstes, um das Weisungsheft, das Gemeindepräsident Johann Jahn (Forum Aesch) scherzhaft als „dickes Buch“ bezeichnete, zu erklären: Das veraltete Gemeindekabelnetz wird durch Glasfaser ersetzt. Gleichzeitig wird eine Anschlusspflicht bestehen und das bestehende Netz abgeschaltet. Die Gemeinde will das neue Netz in Kooperation mit der Swisscom selber bauen und dann die Instandhaltung und die Vermarktung an einen Anbieter outsourcen. Es soll im Juni 2020 in Betrieb gehen.

Auf die Eigentümer von Liegenschaften kommen Kosten zu: Besitzer von Gebäuden mit bestehendem Kabelnetzanschluss zahlen 2000 Franken Modernisierungsgebühr, bei Mehrfamilienhäusern kommen pro zusätzlichem Anschluss noch 300 Franken dazu. Für Neubauten ist der Grundbetrag 2500 Franken. Der gesamte Ausbau kostet voraussichtlich 1,5 Millionen Franken, davon zahlt ein Fünftel die Swisscom, etwa 730‘000 Franken sollen durch die Modernisierungsgebühren der Hauseigentümer zusammen kommen. Den Rest von fast einer halben Million Franken wird von den Bürgern, die keinen Vertrag mit der Swisscom abschliessen, per Gebühren bezahlt.

Schliesslich hatte Holliger trotz der Kosten mit seinen Ausführungen Erfolg. Nur vier der 80 anwesenden Bürger sagten Nein zu den Plänen. Die Diskussion davor war durchaus kontrovers. Eine Einwohnerin stellte die wichtigste Frage: „Worüber stimmen wir heute überhaupt ab?“

Noch kein Kredit

Die Frage ist berechtigt, denn trotz der Annahme des Antrags wurde dem Gemeinderat am Mittwoch noch kein Kredit bewilligt. Abgestimmt wurde über die grundlegende Ausrichtung. „Wir treffen heute eine Grundsatzentscheidung“, sagte Gemeindepräsident Johann Jahn (Forum Aesch). Das Ja der Gemeindeversammlung erteilt der Exekutive das Mandat mit der Swisscom weiter über eine Kooperation zu verhandeln. Der Kredit, mit dem der Gemeinderat die Baumassnahmen für das Glasfasernetz bestreiten will, Juni 2018 zur Abstimmung gestellt. Auch der Anschlusspflicht muss dann noch verbindlich zugestimmt werden.

Die Aescher Stimmbürger zeigten sich generell folgsam. Alle restlichen Anträge des Gemeinderats wurden ohne Gegenstimme angenommen. Der Steuerfuss der politischen und der Primarschulgemeinde bleibt unverändert bei 28, respektive 38 Prozent. Die Steuereinnahmen sollen dennoch steigen. Dies vor allem wegen vielen Neuzuzügern: Ende 2017 werden 1375 Menschen in Aesch leben, zur gleichen Zeit 2018 sollen es schon 1550 Einwohner sein.

Die Ausgaben der Gemeinde steigen im Voranschlag 2018 um fast 200‘000 Franken. 72‘000 davon entfallen auf neue Software für die Rechnungsstellung, die wegen kantonalen Vorschriften notwendig wird. Dafür werden die Aescher künftig einige Dinge online erledigen können, wie zum Beispiel eine Fristverlängerung für die Steuererklärung beantragen. 115‘700 Franken wird mehr für die Gesundheit ausgegeben. Der Grossteil davon fällt für die Langzeitpflege an. „Wir haben dort zwar nicht mehr Fälle, aber einige intensivere“, sagte Gemeinderat Diego Bonato (SVP), der für die Finanzen zuständig ist.

Gemeindeschreiberin in Pensionierung verabschiedet

Nachdem die Stimmberechtigten auch den Bau eines Trottoirs an der Haldenstrasse für 437‘500 Franken und die neue Gebührenverordnung einstimmig durchgewunken hatten, wurde die langjährige Gemeindeschreiberin Claudia Trutmann verabschiedet. Zehn Jahre arbeitete die 59-Jährige in Aesch und lässt sich jetzt frühpensionieren. Trutmann durfte vor der gesamten Versammlung ein übergrosses Kreuzworträtsel ausfüllen. Auf die Kreuzworträtselfrage: „Was ist ein anderes Wort für Gemeindeschreiberin?“ antwortete sie: „Chef!“. Zum Abschied wurde Trutmann vom Gemeinderat mit einer Veloreise und einer von Vize-Gemeindepräsident Roland Helfenberger (SVP) geschnitzten überlebensgrossen Katzenstatue beschenkt. Ihr Kommentar, bevor sie in Pension geht: „Mein Mann wird sich freuen, dass bei uns noch mehr in der Einfahrt steht.“