Es gibt sie in jeder Klasse. Die Kinder, die in der Schule nicht stillsitzen können und unkontrolliert dreinrufen. Die Kinder, welche die Anweisungen der Lehrerin nicht hören, weil es viel interessanter ist, das Gspänli in der vorderen Bankreihe dabei zu beobachten, wie es das Heft hervorholt. Oder jene, die ganz einfach vor sich hin träumen und dadurch langsamer sind als die anderen. Die Symptome von ADHS sind vielfältig, die Ausprägung ganz unterschiedlich. Renata T.*, die mit ihrer Familie seit einigen Jahren in Winterthur lebt, hat gleich zwei Kinder, bei welchen ADHS diagnostiziert wurde. Ihre Tochter Sara* ist 16, der Sohn Olaf* 13 Jahre alt.

Sara fiel bereits im Kindergarten auf. Sie riss andere Kinder an den Haaren, war sehr lebhaft und unruhig. «Sie war ein sozial schwieriges Kind», erinnert sich Renata T. «Und ist es immer noch.» Die Familie liess Sara abklären und schickte sie auf Empfehlung der Therapeutin zum heilpädagogischen Reiten. «Sie war ein grosser Rösslifan, und die Therapeutin sagte, man solle sie dort abholen», erzählt die Mutter. Sara ging zudem in die Psychotherapie und in die Psychomotorik. Und sie kam in eine Einschulungsklasse.

Der Versuch hat sich gelohnt

Doch die Schwierigkeiten blieben, und als Sara in der ersten Klasse war, entschied die Familie, es mit Medikamenten zu versuchen. «Als wir die Diagnose ADHS erhielten und uns die Therapeutin empfahl, Ritalin zu geben, dachte ich, um Gottes willen, ich will mein Kind doch nicht ruhigstellen.» Doch der Versuch habe sich gelohnt. Sara sei ruhiger geworden, obwohl die Wirkung nicht so gross war, dass Sara die Regelschule hätte besuchen können.