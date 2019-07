Rund zwei Monate ist es her, seit der 19 Tonnen schwere Bagger in Einzelteilen mit einem Baukran auf das Dach des alten Hochhauses des Spitals Limmattal gehievt worden ist. Seither hat er schon einiges an Arbeit geleistet. Vom einst 14 Stockwerke hohen Gebäude ist schon fast die Hälfte abgeknabbert worden.

Bevor der grosse Bagger zum Einsatz kam, hatten zwei kleinere erste Vorarbeiten für den Abbruch des alten Spitalgebäudes geleistet. Sie hatten die Dachaufbauten abgebaut, die unter anderem für die Lifte benötigt worden waren. Zudem bereiteten sie das Dach so vor, dass genügend Platz für den grossen Bagger besteht. Dieser hat sich seither bis zur achten Etage hinuntergearbeitet. Der anfallende Bauschutt wird dabei über die ehemaligen Liftschächte ins Erdgeschoss abgeworfen, und von dort ins Freie und auf Lastwagen geschaufelt.

