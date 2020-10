Ab Montag gilt an Zürcher Schulen Maskenpflicht für Erwachsene: Das sagenLimmattaler Schulleiter

In den Zürcher Schulen gilt ab kommenden Montag eine Maskenpflicht für Erwachsene. Nebst den Schulgebäuden gelten die Regeln auch in Betreuungsräumen, Sporthallen und auf den Pausenplätzen. Im Unterricht allerdings gilt die Maskenpflicht nicht, falls der Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden kann oder wenn Lehrer und Schüler mit Plexiglaswänden voneinander getrennt sind. Die Massnahme gilt vorerst bis Ende Jahr, kann jedoch je nach epidemiologischer Lage verkürzt oder verlängert werden.

Betroffen sind von den Massnahmen nebst den Lehrpersonen auch das Schulpersonal, Behördenmitglieder oder Eltern. Für Schülerinnen und Schüler sowie Lernende gilt die Regel an den Schulen der Gymnasialstufe und der höheren Berufsbildung.

Harte Quarantäne

Die Zürcher Bildungsdirektion begründet den Schritt mit den stark steigenden Corona-Fallzahlen in den vergangenen Wochen. Allerdings geht es laut Bildungsdirektorin und Regierungspräsidentin Silvia Steiner (CVP) nicht nur um die Ansteckungen an sich, die man vermeiden will: «Im Vordergrund steht die Vermeidung der Quarantäne.» Werde eine solche angeordnet, seien die Massnahmen sehr hart. «Dann sind die Kinder zuhause eingesperrt», sagt Steiner. Für die Eltern sei die Betreuung dann nur zu stemmen, wenn sie etwa Ferien nehmen könnten. Solche Situationen wolle man vermeiden.

Ein Szenario, das im Kanton Zürich seit dem Schulbeginn im August mehrfach eingetreten ist. An der Volksschule mussten kantonsweit bis zu den Herbstferien 30 Klassen unter Quarantäne gestellt werden, dazu 4 Horte. Betroffen von diesen Massnahmen waren 795 Schülerinnen und Schüler, dazu 96 Erwachsene. Laut der Bildungsdirektion folgten Quarantänemassnahmen an vielen Orten, weil die Abstände nicht eingehalten worden sind. Auf Volkschulstufe wurden bis zu den Herbstferien 60 Erwachsene positiv auf das Coronavirus getestet, dazu 86 Schülerinnen und Schüler. Gemessen an die vielen Personen im Schulbereich – 160’000 im Bereich der Volksschule – seien diese Zahlen gering, sagt Silvia Steiner.

Auf der Gymnasialstufe ist das Verhältnis der Angesteckten ausgeprägter: Dort steckten sich 153 Schülerinnen und Schüler mit dem Coronavirus an, aber nur zwei Lehrpersonen. Dazu kommen zwei Fälle in Schulsekretariaten und ein positiver Fall einer Gesangslehrperson. Die Fälle verteilen sich in der Sekundarstufe auf insgesamt 60’000 Personen.

Mit Masken schlechter zu verstehen

Auch wenn die Bildungsdirektorin in Sachen Fallzahlen in den Schulen beschwichtigt, stellt sich bei den neuen Massnahmen eine Frage: Warum gilt die Maskenpflicht ausgerechnet im Unterricht nicht – also dort, wo laut gesprochen wird und die Gefahr von Tröpfcheninfektionen deshalb laut Wissenschaftlern umso grösser ist? Silvia Steiner sagt dazu, unterrichtende Lehrpersonen seien nicht mit laut singenden Opernsängern zu vergleichen. «Was sich bewährt hat, daran halten wir fest.» Mit Masken sei man im Unterricht schlechter zu verstehen und viele Schulen hätten in Plexiglasscheiben investiert. Zudem seien meist die Erwachsenen untereinander, die sich anstecken würden. Zu den Schutzmassnahmen zählt auch das regelmässige Lüften.

Die Zürcher Bildungsdirektion sagt, die meisten Ansteckungen würden – wo bekannt – in Freizeit und Familie geschehen. Es gebe aber auch zunehmend Fälle in Schulen selbst, etwa in Sekundarschulen oder in einem Klassenlager.