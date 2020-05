Die Spezialbewilligung für Mitarbeitende im Gesundheitswesen und in der Grundversorgung laufe am 10. Mai ersatzlos aus, teilte der Stadtrat am Mittwoch mit. Dabei gebe es «keine Ausnahmen».

Die Stadt stellte im Laufe der Corona-Pandemie rund 14'700 solche Parkkarten an Einrichtungen und Betriebe aus.