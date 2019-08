Die Open-Air-Kino-Saison am Zürichhorn ist beendet. Insgesamt kamen 53'000 Besucherinnen und Besucher zu den 31 Filmabenden, wie die Veranstalter gestern mitteilten. Zu den beliebtesten Filmen zählten laut Mitteilung «Der König der Löwen» und «Bohemian Rhapsody». Es war die 31. Ausgabe des Kinos am See. (mts)