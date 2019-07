Kurz nach 9.30 Uhr fuhr ein 52-jähriger Mann auf seinem Mountainbike auf der abfallenden Gheistrasse Richtung Otelfingen. Am Waldrand, in einer leichten Rechtskurve, stürzte er aus noch nicht bekannten Gründen. Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, fand ein Spaziergänger wenig später den schwer verletzt am Boden liegenden Mann und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen des Spitals Limmattal in ein Spital gefahren. Die genaue Unfallursache ist derzeit unbekannt und wird durch die Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland abgeklärt.

