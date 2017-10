Die Zahl war bisher unbekannt: 49 Millionen Franken sind nötig, um die S-Bahn-Haltestelle Dietikon Silbern zu bauen. So hält es das Bundesamt für Verkehr (BAV) im erläuternden Bericht zum Bahn-Ausbauschritt 2030/2035 fest, zu dem letzte Woche die Vernehmlassung startete. Der Bundesrat und die Zürcher Volkswirtschaftsdirektion bevorzugen die 11,5-Milliarden-Franken-Variante per 2035. Das Parlament in Bern könnte sich aber auch für die kleinere 7-Milliarden-Franken-Variante per 2030 entscheiden.



Die Station Silbern ist in beiden Varianten nicht drin, könnte es aber noch ins Programm schaffen: Sie hat derzeit den Status «offen». BAV-Sprecher Gregor Saladin erklärt wieso: «Die Haltestelle Dietikon Silbern ist noch in Prüfung. Ihre Priorität wird 2018 festgelegt, im Rahmen der Erarbeitung der bundesrätlichen Botschaft an das Parlament.» Umso wichtiger ist es also, dass die neue Haltestelle im wichtigsten Dietiker Wirtschaftsgebiet bei der bis 15. Januar dauernden Vernehmlassung gut wegkommt. Rund 100 Stellen werden laut BAV zu Stellungnahmen eingeladen – insbesondere Kantone, Verbände und Verkehrsunternehmen. Aber auch nicht eingeladene Stellen und Einzelpersonen haben das Recht, sich zu äussern. Davon Gebrauch machen wird auch die Zürcher Planungsgruppe Limmattal (ZPL).

Otto Müller: «Werden uns starkmachen»

Im November, noch vor der nächsten Delegiertenversammlung, werde der Vorstand entscheiden, wie er vorgeht, sagt der Präsident der ZPL, der Dietiker Stadtpräsident Otto Müller (FDP). Er hätte es lieber gesehen, wenn schon der Bundesrat die Station Silbern in den Ausbauschritt 2030/2035 aufgenommen hätte, sagt aber: «Es ist immer eine Frage der Priorisierung. Wir werden uns sicher nochmals starkmachen, dass die neue Haltestelle schnellstens kommt.» Entsprechend werde man sich auch in der Vernehmlassung äussern.

Auch Oetwil wird sich bei der ZPL oder in Bern deutlich einbringen und die Station Silbern unterstützen. Sie wäre fünf Autominuten vom Dorfzentrum entfernt. Oetwil fordert schon lange eine Buslinie Oetwil–Silbern–Dietikon, um so Arbeitsplätze und Einkaufsmöglichkeiten und später die Station Silbern zu erschliessen.