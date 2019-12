Ein 46-jähriger Velofahrer hat sich am Freitagabend bei einem Sturz in Zürich erhebliche Verletzungen zugezogen. Er musste durch die Sanität ins Spital transportiert werden, wie die Zürcher Stadtpolizei am Samstag mitteilte.

Zu dem Unfall war es kurz nach 20 Uhr gekommen. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei Zürich beigezogen. Die Polizei suchte ausserdem allfällige Zeugen.