Die 1984-1986 erstellte Kantonsschule Limmattal in Urdorf wird derzeit von 750 Schülerinnen und Schüler besucht. Prognosen gehen davon aus, dass es im Jahr 2040 rund 1100 Jugendliche sein werden, ein Plus von rund 32 Prozent. Um dieses Wachstum aufzufangen, will der Regierungsrat die Schule erweitern.

Er hat die Baudirektion beauftragt, die Projektierung an die Hand zu nehmen, wie einem am Donnerstag im Internet veröffentlichten Beschluss zu entnehmen ist. Die Bauarbeiten sollen im Juli 2020 starten, die neuen Schulbauten im Februar 2023 genutzt werden können.

Vorgesehen ist, dass alle Unterrichts- und Vorbereitungsräume für Physik, Chemie, Biologie und Musik in einen Erweiterungsbau verlegt werden. Die durch diese Auslagerung frei werdenden Spezialräume im bestehenden Schulgebäude werden in allgemeine Unterrichtszimmer umgebaut.