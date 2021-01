21-jähriges Nachwuchstalent aus Polen ist neuer Organist der reformierten Kirche

Im neuen Jahr weht ein frischer Wind durch die Pfeifen der Orgel in der ­reformierten Kirche in Urdorf: Der 21-jährige Andrzej Turek nimmt den Platz von Organistin Esther Loosli ein, die nach knapp elf Jahren in den ­Ruhestand ging.

Das Warschauer Jungtalent wurde der Kirche als Nachfolger Looslis empfohlen, heisst es in der aktuellen ­«Chileposcht» der reformierten Kirche Urdorf. «Sein weiches und einfühlsames Spiel an der Orgel hat uns begeistert und uns ermutigt, diesem jungen Mann eine Chance für einen Arbeitsplatz bei uns in der Schweiz zu er­möglichen», schreibt die Kirche. «Seine unkomplizierte Art lässt uns hoffen, dass wir in vielen Situationen seine schöne Musik in unseren Gottesdiensten hören dürfen.»