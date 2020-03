Der Überfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach 17 Uhr, wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag mitteilte. Mehrere Unbekannte sprachen den Jugendlichen an und fragten nach Geld.

Als der 15-Jährige dies verneinte, griffen sie ihn an, verletzten ihn schwer am Kopf und beraubten ihn. Anschliessend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Polizeibilder vom März 2020