Eigentlich ist alles perfekt an diesem Freitagmorgen am Rheinfallquai in Neuhausen. Nur etwas stört ein wenig: die Sonne. Das zumindest finden einzelne Chinesinnen, die Teil der grössten Reisegruppe sind, die jemals die Schweiz bereiste. Vor allem jüngere Frauen schützen sich mit Brillen, Hüten und teils auch mit Schirmen gegen die Sonnenstrahlen. Nicht wegen des Hautkrebses. Sondern wegen des Schönheitsideals. Denn in China gilt weisse Haut bei vielen als edel und erstrebenswert und braune Haut als verpönt. «Nur Bauern haben eine braune Haut», sagt eine junge Chinesin lachend. Sie ist eine von insgesamt 12'000 Chinesinnen und Chinesen, die von ihrem Arbeitgeber Jeunesse Global, einem amerikanischen Vertriebsunternehmen für Gesundheits- und Schönheitsprodukte, zur Belohnung in die Schweiz eingeladen wurden.

Die chinesische Reisegruppe ist in mehrere Gruppen aufgeteilt. Momentan rollt die zweite Welle an und wird während sechs Tagen durch die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein geschleust. Bis am Sonntagabend werden weitere 4000 Personen den Rheinfall besichtigt und fotografiert haben.

Chinesische Juchzer

Trotz der Sonnenstrahlen war die Stimmung unter den chinesischen Besucherinnen und Besuchern am Freitag gut. Teils gar ausgelassen. Vor allem auf den Ausflugsbooten. Die Gischt des Rheinfalls schien für einige eine Art Schweizer Taufe gewesen zu sein. Denn auf der Rückfahrt der Boote hörte man so etwas wie chinesische Juchzer – und sogar Gesänge. «Die Schweiz ist wunderschön, das Wasser klar und die Luft so gut», sagten die Chinesinnen und Chinesen immer wieder. Zwar trugen dennoch Einzelne von ihnen einen Mundschutz. «Aber das ist wohl vor allem die Macht der Gewohnheit», meinte eine Reiseleiterin lächelnd.