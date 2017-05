"Was tun! Nie wieder Faschismus!"

Das Motto des 1.-Mai-Komitees "Was tun! Nie wieder Faschismus!" lehnt sich an Lenins "Was tun?" an und soll an die russische Oktoberrevolution erinnern, die sich in diesem Jahr zum hundertsten Mal jährt. Hauptredner des 1.-Mai-Komitees war Mithat Sancar. Der Universitäts-Professor aus Ankara sitzt für die pro-kurdische HDP-Partei im türkischen Parlament.

Sancar beklagte in seiner Rede, dass der Populismus und Rechtsradikalismus in weiten Teilen Europas Aufwind habe. Das gelte es von linker Seite zu bekämpfen. Auch in der Schweiz, etwa indem man Nein sage, zur Privatisierung des Gesundheitswesens, meinte er mit Seitenblick auf die Spital-Abstimmungen im Kanton Zürich.