Am nächsten Morgen findet in San Franciscos Baseballstadion ein Networking-Event statt, an dem ein Grossteil der Schweizer Delegation teilnimmt. In den verglasten Gängen vor den Tribünen reihen sich auf engstem Raum Unternehmen aus aller Welt aneinander. Es herrscht rege Betriebsamkeit: An Tischen werden Meetings abgehalten, Hände geschüttelt, Visitenkarten ausgetauscht.

Die Entwickler der Schweizer Stray Fawn Studios machen eine Pause und sitzen draussen auf den Zuschauerrängen. Etwas abseits unterhält sich die Gründerin des Studios, Philomena Schwab, mit einem Spielepublisher. Die Zürcherin ist der Star der Schweizer Spielentwicklerszene und zählt für das Wirtschaftsmagazin «Forbes» zu den wichtigsten europäischen Techtalenten unter 30 Jahren.

Wie die meisten Schweizer Spielemacher hat auch Schwabs Laufbahn mit einem Game-Design-Studium an der ZHdK begonnen. Dort entwickelte und veröffentlichte sie mit Studienkollegen ihr erstes Spiel, das jedoch nur wenige Käufer fand. «Wir wussten, wie man gute Spiele macht, aber wir hatten keine Ahnung, wie man sie verkauft», sagt Schwab rückblickend.

Aus diesem Grund entschied sie sich, den Fokus ihrer Masterarbeit auf Marketing und Communitybuilding zu legen. Die Erkenntnisse wandte sie mit Erfolg auf das erste grosse Projekt ihres Teams an: Um das Spiel «Niche» bildete sich eine Fangemeinde, die für die Entwicklung 72 000 US-Dollar bereitstellte.

In dem von Prinzipien der Genetik und Evolution inspirierten Game müssen Spieler für das Überleben einer Spezies sorgen, indem sie deren Genpool optimieren. «Niche» ist so erfolgreich, dass das vierköpfige Team von den Einnahmen leben und ein Büro in Zürich unterhalten kann.

Spiel aus Zürich ausgezeichnet

Auf der GDC will Schwab für den zweiten Titel ihres Studios werben: das Konstruktionsspiel «Nimbatus», in welchem Spieler aus Einzelteilen Raumschiffe zusammensetzen und damit das Weltall und fremde Planeten erkunden. Das Spiel hat zusammen mit sieben anderen den «GDC Best in Play Award» erhalten. Somit zählt es offiziell zu den besten Indie-Spielen (also Spielen, die ohne Verlag entwickelt wurden) der diesjährigen Konferenz.

Nach Investoren oder Publishern hält die Game-Designerin nicht Ausschau, da sich ihr Studio selbst trägt. «Wir sind froh, dass wir klein und unabhängig sind», sagt Schwab. Auf der GDC sucht sie vor allem den Kontakt zu anderen Indie-Studios, von denen sie fürs Game Design und für die Vermarktung der Spiele lernen kann.