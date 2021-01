Vor einem Jahr drängte sich das Wort «Corona» in unseren Alltag – Grafiken zeigen, wie sich Corona-Begriffe breit machten

«Neues Coronavirus steckt hinter Lungenkrankheit in China.» So und ähnlich wurde am 9. Januar 2020 in den Schweizer Medien getitelt. Die Lungenkrankheit in Wuhan war bereits um den Jahreswechsel medial Thema gewesen. Am 9. Januar aber wurde über die weltweiten Agenturen kommuniziert, dass hinter der Krankheit - wie bei Sars 2002 - ein Coronavirus steckt. So nahm der Begriff «Corona» gleichzeitig mit dem Virus selbst seinen Siegeszug ins Jahr 2020 auf.

Der Begriff «Corona» im Jahresverlauf

Bevor der Begriff die Schweizer Medienlandschaft dominierte, machte er aber in den Tagen nach der ersten Nennung noch einmal Pause. Sein Aufstieg kam erst mit dem Überschwappen von Covid-19 nach Norditalien. Die Häufigkeit des Begriffs «Corona» in der deutschschweizer Berichterstattung im Verlauf des Jahres zeigt folgende Grafik, mit Daten der Schweizer Mediendatenbank. Wir untersuchten die Nennungen des Begriffs in den CH-Medien-Tageszeitungen Aargauer Zeitung, Luzerner Zeitung und St. Galler Tagblatt, zudem jene in der NZZ, dem Tages-Anzeiger und dem Blick. Rund 7000 Artikel pro Zeitung wurden im vergangenen Jahr abgedruckt, die das Wort Corona enthielten.