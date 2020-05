Virologen sind keine Politiker

Es geht um fehlende Bildung, familiäre Pro­bleme und die Gesundheit – in der Diskussion darüber, ob Schulen in der Corona-Epidemie offen sein sollen oder nicht. Es geht um ein Abwägen der Risiken. Sollte man meinen.

Inzwischen erzählt der Streit um die Frage, wie ansteckend Kinder sind, eine ganz andere Geschichte. Jetzt geht es darum, ob Wissenschafter immer recht haben (Spoiler: haben sie nicht). Blenden wir zurück: Ende April hatte der Deutsche Virologe Christian Drosten die Idee, die Virenlast erkrankter Covid-19-Patienten in den erhobenen Daten der Charité in Berlin zu analysieren.

Sein Mathematiker verwendete eine grobe statistische Methode, indem er Alterskategorien erstellte. So betrachtet, fand Drosten keine signifikanten Unterschiede nach Alter der Erkrankten und riet von einer uneingeschränkten Öffnung der Schulen ab.

Darauf kritisierten vor allem Statistiker die Methode: Ohne Alterskategorien sehe man sehr wohl eine signifikant geringere Virenlast von jung bis alt.

Drosten erwiderte am Dienstag in seinem 43. Podcast, er sei sich der groben Einteilung bewusst, aber auch eine andere statistische Methode hätte keine Konsequenzen für die medizinische Aussage, die da sei: «Es gibt auch bei Kindern sehr hohe Viruslasten.» Sie hätten nun einen der Statistiker, der sie fundiert kritisierte hatte, an Bord geholt und würden die Studie überarbeiten.

Doch, so sein Tweet: «Die Aussage ist robust.» Zu den verschiedenen Studien, die zum Schluss kamen, Kinder seien weniger infektiös, sagt Drosten, die Kinder hätten gar niemanden anstecken können, weil sie vielerorts im Lockdown zuhause gewesen seien und weil die Krankheit in der mittleren Generation gestartet sei.

«Drosten-Studie über ansteckende Kinder grob falsch», fällte die deutsche «Bild»-Zeitung dennoch ihr Urteil. Nach dem Lesen des Artikels war nicht klar, wie ansteckend Kinder sind, klar war nur: Der gefeierte Virologe sollte vom Sockel gestossen werden.

Noch vor ein paar Wochen schätzten die Deutschen beim Hören von Drostens zahlreichen Podcasts das beruhigende Gefühl, dass der Epidemiologe sie wie ein Kapitän durch den Corona-Sturm leite. Man feierte in der Unsicherheit die Wissenschaft.

Nun sieht man, dass es verschiedene Meinungen aufgrund derselben Datenlage geben kann. Das ist vor allem deshalb so, weil wir die Wissenschaft in der Coronakrise in Echtzeit erleben: Wir lesen Studienergebnisse, bevor sie überprüft, diskutiert und überarbeitet sind.

Diese schnellen Studien, die Pre-Prints, werden nun kritisiert. Aber in einer Krise sind sie die vorerst einzige wissenschaftliche Entscheidungsgrundlage. Verheerend sind nicht Pre-Prints, verheerend wäre, wenn Politiker nur aufgrund dieser entscheiden würden. Dies findet Drosten übrigens selber.

Auf Twitter hat er nicht nur seine Studie geteilt, sondern auch den Aufruf von vier Gesundheitsverbänden und Kinderärzten, welche letzte Woche die sofortige Öffnung der deutschen Schulen auch aus sozialen Gründen forderten. Der Virologe findet: