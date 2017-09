Blei: Zwang hohe Bleikonzentration auch die Römer zu Boden?

Dass eine erhöhte Bleikonzentration im Körper extrem unerwünschte Folgen haben kann, sieht man in jedem Wildwestfilm. Allerdings kann Blei auch langsam und unmerklich in den Organismus gelangen. Blei wird zwar nur langsam aufgenommen, aber kaum mehr ausgeschieden und reichert sich im Körper an. Bleivergiftungen schädigen das Nervensystem und stören die Blutbildung. Sie führen zu Schäden im Magen-Darm-System und beeinträchtigen die Fortpflanzung.

Es gibt spektakuläre und weniger spektakuläre Bleivergiftungen. Weil Blei Farben zugesetzt wurde (Bleiweiss), erlitten mehrere Maler Bleivergiftungen. Lange diskutiert wurde, ob Blei verantwortlich war für den Niedergang des Römischen Reiches. Blei war präsent in den Trinkgefässen der Römer, sie verwendeten auch bleihaltige Süssmittel und die Schuld wurde auch dem vorwiegend aus Bleirohren bestehenden römischen Wasserversorgungssystem zugeschoben. Die Römer seien demnach an einer schleichenden Bleivergiftung zugrunde gegangen und hätten sich selbst durch das viele Blei unfruchtbar gemacht.

So abenteuerlich die These klingt, sie gilt mittlerweile als widerlegt. Zwar dürfte sich die Menschheit das Blei im Lauf der Geschichte mehrheitlich selbst zugefügt haben. Aber die Blei-Konzentrationen in den Knochen waren zu anderen Zeiten und an anderen Orten weit höher als in Rom. Auch die angeblich so «gesunden» Germanen, denen man den Rom-Untergang sonst gern in die Schuhe schob, hatten erhöhte Bleiwerte.