Sie haben alle das gleiche Geburtsjahr: die drei Grossen aus Musik, Poesie und Philosophie feiern 250-Jahre-Jubiläum

Hegel wurde als Sohn eines Beamten am 27. August 1770 in Stuttgart geboren. Er studiert im Evangelischen Stift in Tübingen, einer Hochschule, die als Ausbildungsstätte für zukünftige Geistliche gedacht war, aber für die meisten die einzige Bildungsmöglichkeit war. Pfarrer will Hegel, der wegen seines schlechten Vortrags zeitlebens kritisiert wird, aber nicht werden.

So wurde er Hauslehrer, Journalist, Gymnasialrektor, schliesslich Universitätsprofessor, zuletzt in Berlin. Hegels Philosophie erhebt den Anspruch, «Wissenschaft» zu sein. Diesen Status erreicht das Wissen, wenn es als «System» dargestellt wird. Dann wird es ein Ganzes, das es allerdings nur als Resultat seiner eigenen Entwicklung werden kann. Hegel stirbt am 14. November 1831 in Berlin an der Cholera.