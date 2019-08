Wer New York City, diesen grossartig vielseitigen und launischen Betondschungel, besucht, dem bietet sich ab einer Stunde nördlich der Metropole ein anregendes Kontrastprogramm. Wälder, Wanderwege, Seen und Berglandschaften. Das weitläufige Hudson Valley mit seinen vielen Ortschaften lockt zudem mit einer hohen Dichte an historisch bedeutsamen Gebäuden, die von Mai bis November zugänglich sind, um amerikanische Geschichte am Original zu erleben.

Es ist ein sonniger Vormittag. Insekten surren durch den Garten, Gänse spazieren über den Kies. Die Idylle trügt, denkt man immer wieder. Die, die während der Führung beim Vornamen genannt werden, Dina, Sue, Flip und Tom, gehörten Adolph Philipse, einem holländischen Loyalisten, Politiker und Menschenhändler. Dank einer Inventarliste weiss man, wie seine 23 Sklaven hiessen.

Ceaser mahlte pro Tag 2000 Kilogramm Weizen

Wir befinden uns auf einer Zeitreise zurück ins Jahr 1750 und nach Sleepy Hollow. Einem, übersetzt man wörtlich, verschlafenen Nest in der britischen Kolonie New York. Die Philipsburg Manor, ein 1693 errichteter Gutshof, liegt inmitten der hügeligen Landschaft des Hudson Valleys und ist das erfolgreiche Import-Export-Unternehmen von Philipse. Irgendwann steht man im Schlafzimmer dieses Mannes. Man sieht ein Backgammonspiel, ein Himmelbett und einen ovalen Holzkopf, auf dem einst seine Perücke sass.

Draussen bei der Wassermühle erzählt ein Museumsführer, wie Ceaser pro Tag mehr als 2000 Kilogramm Weizen mahlte. Im Keller deutet er auf Kirne, in denen Dina und Sue abgeschöpften Rahm zu Butter stampften. In der Scheune riffelt man gleich selbst Flachsbüschel, eine anstrengende Angelegenheit, die von Kindern ausgeübt wurde. Nach der zweistündigen Tour kommt die Verschnaufpause am verwitterten Holzzaun gelegen.