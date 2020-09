Nicht einmal ein Spaziergang mit Maske liegt drin: So streng handhaben die Kantone die Quarantäneregeln

Der Aargau geht von den befragten Kantonen noch am weitesten. Bei schweren psychischen Leiden sowie bei Familien mit Kindern im Vorschulalter könne im Einzelfall pro Tag ein «halbstündiger Spaziergang» mit Maske ohne Kontakt zu anderen Personen bewilligt werden, sagt ein Sprecher. Die meisten anderen Kantone gewähren Ausnahmen nur, wenn Job-Pflichten dies unbedingt erfordern.

Gemäss der gültigen Verordnung des Bundes muss man sich für zehn Tage «ständig» in seiner Unterkunft aufhalten. Nicht einmal Spaziergänge an der frischen Luft, ohne Kontakt zu anderen Menschen, sind erlaubt. Wenig bekannt: Die Kantone könnten eigentlich in Einzelfällen Erleichterungen und Ausnahmen gewähren – tun das aber kaum, wie eine Umfrage von CH Media zeigt.

Die Schweiz kam im Gegensatz zu anderen Ländern ohne Ausgangssperre durch den Lockdown. Darauf legte der Bundesrat Wert. Doch nun gibt es doch noch eine Art Ausgangssperre. Nämlich für alle, die in die Quarantäne müssen. Gestern waren es in der Schweiz rund 15000 Menschen, die ihre Wohnung nicht verlassen durften.

In Luzern sei als «sehr seltene» Ausnahme denkbar, dass eine Person mit Schutzmaske arbeiten darf. Es geht bei den Ausnahmen um eine extrem geringe Zahl – in Zug wurden gerade mal vier Bewilligungen erteilt. Zehn Tage in Quarantäne können hart sein. Glücklich, wer einen Balkon hat. Pech, wer drei kleine Kinder beschäftigen muss. Die Erlaubnis, ohne Kontakt zu anderen Menschen kurz frische Luft schnappen zu dürfen, wäre für viele eine Abhilfe.

Lukas Engelberger, Regierungsrat von Basel-Stadt und Präsident der Gesundheitsdirektoren-Konferenz, winkt bezüglich einer Lockerung ab. «Die Quarantäne ist eine der wenigen Massnahmen, die wir aktuell ergreifen können, um der Epidemie entgegenzuwirken», sagt der CVP-Politiker. «Das sollten wir unbedingt weiter tun.»

SVP-Politiker vertrauen Eigenverantwortung nicht

Jean-Pierre Gallati, der Aargauer Gesundheitsdirektor, war zu Beginn der Coronakrise für einen eher liberalen Kurs und hat in seinem Kanton bis heute keine Maskenpflicht in Läden erlassen. Hier aber sagt er: «Wenn man mit Quarantäne-Lockerungen anfängt, hat man das nicht mehr im Griff. Man verliert die Kontrolle.» Er befürchtet, dass die Einhaltung der Quarantäne dann erodiert. Gallati ist wie der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin in der SVP.

Beiden genügen Appelle an Eigenverantwortung nicht. Martin sagt: «Die Realität zeigt, dass Eigenverantwortung eben doch nicht so hochgehalten wird. Sonst gäbe es keinen Drogenkonsum und keine Verkehrsbussen.» Auch er erteilt möglichen Lockerungen eine Abfuhr. «Entweder macht man die Coronabewältigung richtig, oder man lässt es bleiben», sagt der Thurgauer. Engelberger bringt dafür eine andere Art der Lockerung ins Spiel. Mittelfristig könne man, gestützt auf die Einschätzung der Wissenschafts-Taskforce prüfen, ob eine Kürzung der Quarantänezeit möglich ist.