Zu Unrecht vom Festtagstisch verschwunden: Wieso der Sellerie wieder auf unseren Teller gehört

Wenn es im Spätherbst bei uns einen Festtagsbraten gab, einen Krustenbraten vom Schwein, Ente oder Gans zum Beispiel, gehörte Selleriesalat dazu. Von der jungen Knolle, im Ganzen eine gute halbe Stunde in Salzwasser gegart. Noch warm, wurde sie in dünne Scheiben geschnitten, mit Vinaigrette, Zwiebelringen und Petersilie angemacht und nach Gusto mit Apfel- oder Ananasstückchen verfeinert.

Heute kommt Sellerie bei Linien- und Fitnessbewussten vorzugsweise in den Mixer. Der Stangensellerie führt die aktuelle Spitze der beliebtesten Gemüsesorten an, die für gesunde Därme, belastbare Immunsysteme und strahlende Haut sorgen sollen. Ein paar Stangen in den Smoothie mixen, und schon soll der grüne Saft fit und gesund machen.

Falsch ist daran nichts, nur neu ist es nicht gerade. Schon meine Grossmutter behauptete, Sellerie sauge Fett auf, helfe verdauen, sei basisch und überhaupt sehr gesund. Wo sie recht hat, hat sie recht. Sellerie hat es in sich: Ob Knolle oder Stange, das Gemüse ist ungewöhnlich reich an Vit­aminen, Ballast- und Mineralstoffen – und ausgesprochen kalorienarm.

Naturheilkundler rühmen seine entschlackende, entwässernde und belebende Wirkung auf Kreislauf, Verdauung und Stoffwechsel. Das wussten schon die Ägypter, Griechen, Römer. Sie machten sich die Vorzüge des potenten Doldenblütlers als lustfördernden, magenstärkenden Saft, schonenden Salzersatz oder wiederbelebendes Riechsalz (aus pulverisierten Knollen) zunutze.

Klassiker aus New York

Die dicke Erdknolle mit dem starken Aroma ist trotz all ihrer rühmlichen Eigenschaften vielen als «Oma-­Gemüse» geläufig, das eine kräftige, selbstgemachte Bratensauce abrundet oder einen Kartoffelstock bereichert. Als Salat ist Sellerie hingegen aus der Mode gekommen. Kaum ein Wirt, der den Klassiker noch auf die Karte setzt.

Schade eigentlich. Denn ein rahmig-fruchtiger Waldorfsalat schmeckt auch über hundert Jahre nach seiner Erfindung fantastisch (siehe Rezept links). Seinen Namen verdankt er dem Schweizer Oberkellner Oscar Tschirky, der den Selleriesalat im New Yorker Luxushotel Waldorf-Astoria populär und im Kochbuch «Cookbook by ‹Oscar› of the Waldorf» 1896 publik gemacht ­hatte.