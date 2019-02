Anreise

Per Zug braucht man von Zürich aus (via Lausanne und Aigle) rund vier Stunden. Mit dem Auto ist man anderthalb Stunden schneller in der Region Dents du Midi (Champéry, Val-d’Illiez, Champoussin, Les Crosets, Troistorrents und Morgins). Von dort ist es ein Katzensprung ins Ski-Eldorado Portes du Soleil.

Übernachten

Mitten in Champéry steht das Hotel Beau-Séjour. Erbaut wurde es 1914 und 2010 renoviert von Sophie und Philippe Zurkirchen. Viel Liebe zum Detail

und Holz prägen das Boutique-Hotel. Ein Doppelzimmer gibt es in der Wintersaison ab 250 Franken.

Essen

Für den Gourmet empfiehlt sich ein Abstecher ins «Communal» in Val-d’Illiez. 12 Gault-Millau-Punkte hat sich Moreno D’Ostilo erkocht. Er kombiniert lokale Produkte mit italienischer Kochkunst. Patron ist der ehemalige Wein-Journalist und schwedischstämmige Vaudois Per-Henrik Mansson. Tipp: Überlassen Sie die Weinwahl ihm.

Wer es bodenständig mag, dem sei ein Abstecher ins «Le Nord» in Champéry empfohlen. Holz an den Wänden und Käse in der Nase, so lässt sich das kulinarische Erlebnis beschreiben.

Bevor man die Heimreise antritt, lohnt sich der Besuch der Lebensmittelläden «La Cavagne» (in Champéry oder Troistorrents). 2007, als der Milchpreis zusammenbrach, haben sich Bergbauern zusammengeschlossen, um ihre Produkte gemeinsam direkt an die Konsumenten zu bringen. Heute findet man in den Läden Käse, Würste, Weine und weitere lokale Produkte von rund 60 Produzenten.

Erleben

Das Palladium in Champéry bietet dem Bewegungsfanatiker so ziemlich alles, was er von einem Wintersportort erwarten kann: Disco on Ice, Schlittschuhlaufen, Curling, Hallenbad und Kletterhalle. Übrigens unterrichtet hier Eiskunstlauf-Weltmeister Stéphane Lambiel, und wenn man Glück hat, kommt man in den Genuss von Spitzen-Curling. Am Ende eines langen Skitages können die schweren Beine ins Wasser des Thermalbads in Val-d’Illiez getaucht werden. Allein werden Sie kaum sein, aber im Spa-Bereich mit Sauna und Dampfbad findet man ein bisschen Ruhe.

Schnee, Ski und Musik – das vereint «Rock the pistes». Vom Samstag, 16. März bis Freitag, 22. März kommen audiophile Wintersportler im ganzen Skigebiet Portes du Soleil in den Genuss von Konzerten, DJ-Sets und Live-Shows. Und das ohne Aufpreise. – Infos unter: www.rockthepistes.com