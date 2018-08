Wir haben Sie dazu aufgerufen, uns die besten Sommermomente von Hund, Katz und Co. im Video zu senden – und wurden erhört. 20 Videos haben uns in den letzten vier Wochen erreicht, gefreut haben wir uns über alle. Doch: Welche drei Videos sind die lustigsten? Schauen Sie selbst und vergeben Sie dann in der Box ganz unten ihre Stimme. Der Urheber des Videos, das die meisten Stimmen erhält, wird mit 100 Franken belohnt, an Platz zwei und drei gehen je 50 Franken. Video Nr. 1 – Zum Glück ist dieser kleine Kerl stärker als der Ventilator:

Video Nr. 2 – «Was ist denn das? Hab eins»

Video Nr. 3 – Überhaupt, Wasser!

Video Nr. 4 – «Mmmh! Oh. Oh! Und was schwimmt da hinter mir her?»

Video Nr. 5 – Ein erfrischendes Bad:

Video Nr. 6 – Oder noch besser, eine Dusche:

Video Nr. 7 – Die Frage ist nur, woher das kommt ...

Video Nr. 8 – Hier aus dieser Röhre!

Video Nr. 9 – Warum baden mit Leine noch mehr Spass macht:

Video Nr. 10 – Für einen tollen Ast ist kein Tauchgang zu tief:

Video Nr. 11– Und dieses Sommergemüse ist ganz schön unheimlich:

Video Nr. 12 – Dafür ist dieser Teppich der beste auf der ganzen Welt!

Video Nr. 13 – Da will jemand mit in die Ferien:

Video Nr. 14 – Mmmh, Glace!

Video Nr. 15 – Wassermelone!

Video Nr. 16 – Wenn ein Gewitter kommt, sind diese Geissli blitzschnell im Stall:

Video Nr. 17 – Dieser Hund hat ein Geissli als Spielgefährten auserkoren:

Video Nr. 18 – Diese zwei Streithähne sind beste Unterhaltung:

Video Nr. 19 – Ein ungleiches Duell:

Video Nr. 20 – So geht es auch:

Umfrage Welches Video ist das beste? Stimmen Sie ab! 6% Video Nr. 1 0% Video Nr. 2 0% Video Nr. 3 0% Video Nr. 4 2% Video Nr. 5 4% Video Nr. 6 0% Video Nr. 7 0% Video Nr. 8 2% Video Nr. 9 31% Video Nr. 10 0% Video Nr. 11 0% Video Nr. 12 20% Video Nr. 13 0% Video Nr. 14 2% Video Nr. 15 0% Video Nr. 16 2% Video Nr. 17 0% Video Nr. 18 24% Video Nr. 19 6% Video Nr. 20

Leservideos – Rechtliches Mit der Einsendung Ihrer Videos bestätigen Sie, dass Sie sich im Besitz der entsprechenden Bild- und Urheberrechte befinden und mit dem Material keine Rechte von Drittpersonen verletzt werden. Weiter bestätigen Sie, dass sie der AZ Medien AG die Nutzungsrechte am eingesendeten Bildmaterial einräumen. Dies schliesst auch das Recht zur Bildbearbeitung (z.B. Videoschnitt oder Bildmontagen) des zur Verfügung gestellten Materials inklusive der Veröffentlichung in allen Printmedien und digitalen Kanälen der AZ Medien AG ein.