Wie sieht der Superspreader eigentlich aus?

Wer sind denn nun diese Superspreader? Da stellt man sich einen lauten, grossspurigen Menschen vor, der seine Viren-getränkte Superspucke grosszügig im Raum verteilt, was zu einem Coronavirus-Ausbruch führt – einem Superspreader-Event. So wie letzthin in Frankfurt, als sich bei einem Gottesdienst 200 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Die Verbreitung der Coronaviren ist ungleich, weil wenige Leute viele andere infizieren können, die meisten Infizierten aber nur wenige bis gar keine Personen anstecken. Gemäss einem Forscher aus Hongkong sind nur 20 Prozent der Infizierten für 80 Prozent der weiteren Ansteckungen verantwortlich. Vielleicht sind es sogar noch weniger Superspreader, denn andere Wissenschafter rechnen nur mit einem bis zehn Prozent der Infizierten.