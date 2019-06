Die Schuld der Frau zuzuschieben, finde ich ein wenig hart. Aber die Leistungsorientierung ist bei Frau und Mann grösser geworden in den letzten Jahrzehnten. Auch Männer haben nun einen viel höheren Leistungsanspruch an sich selber.

Gewisse Männer beugen dem Problem auch mit etwas Alkohol vor dem Sex vor. Empfehlen Sie das?

Eigentlich nicht. Aber das ist für mich immer eine gute Frage in der Therapie: Was hat man bereits unternommen, um sich selber zu helfen? Häufig wird dabei der Alkoholkonsum genannt. Es kommt dabei immer aufs Mass an. Ein wenig Alkohol kann helfen, viel Alkohol kaum. Etwas Alkohol entspannt und senkt den Leistungsdruck. Er bewirkt auch, dass man sich lockerer bewegt.

Wird eine Sexualtherapie von der Krankenkasse bezahlt?

Nein.

Finden Sie das in Ordnung?

Nicht immer. Dabei kommt es natürlich darauf an, wie hoch der Leidensdruck ist. Unter meinen Klienten gibt es viele Menschen, bei denen das Leiden gross ist und es auch Folgen für die psychische oder physische Gesundheit haben kann. Dann finde ich, wäre es eigentlich angezeigt, dass die Krankenkasse die Leistungen bezahlt. Wenige meiner Klienten kommen aber auch in meine Therapie, um noch mehr Spass zu haben, was auch völlig in Ordnung ist. Das müsste die Krankenkasse dann natürlich nicht unbedingt übernehmen.

Was sind Probleme, die grossen Leidensdruck erzeugen?

Bei allen Paaren ist es ja so, dass die Partner nie gleichzeitig gleich viel Lust aufbringen können.