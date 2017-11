Stausee und Steppenebene

Nach sieben Nächten auf ausgebreiteten Baumwollmatten freuen wir uns auf ein richtiges Bett. Ein solches erwartet uns im Suusamyr-Tal. Die Fernstrasse M41 führt uns den gigantischen Toktogul-Stausee entlang. Mit 280 Quadratkilometer Fläche ist er halb so gross wie der Bodensee; die Staumauer ragt 215 Meter in die Höhe. Das Suusamyr-Tal ist ein riesiges Steppenplateau, 2300 Meter über dem Meeresspiegel. Die Landschaft mit ihrer Weite erinnert an die Mongolei. Nahezu 6000 Kirgisen leben hier unter härtesten Bedingungen. Zu sowjetischen Zeiten grasten auf der Sommerweide fast vier Millionen Schafe. Ein Viertel ist davon übrig geblieben. Ein grosser Teil des Tales wurde zu Ackerland.

Bevor wir am Issyk-Kul («warmer See») ein paar Stunden die Beine hochlegen, weihen uns Landfrauen in die Kunst der Shyrdak-Herstellung ein. Die doppelt genähten, puzzleartigen Filzteppiche haben eine jahrtausendealte Tradition. Die intensiven Farben und Motive – stilisierte Tierhörner, Adlerklauen oder schneebedeckte Berggipfel – versinnbildlichen den Wunsch nach Fruchtbarkeit, Geborgenheit und Glück. Shyrdaks werden in Handarbeit hergestellt, schmücken die Jurten und werden häufig als Mitgift geschenkt.

Eine Naturgewalt

Der Issyk-Kul (1600 m ü. M.), der zweitgrösste Hochgebirgssee der Erde, lockt Touristen wie Einheimische an seine Gestade. Vom Sandstrand aus hat man eine eindrückliche Fernsicht zu den teilweise schneebedeckten Gipfeln des Terskey-Alatau-Gebirges. Ein blaues Stück Himmel soll hier auf die Erde gefallen sein, meinte einst der 2008 verstorbene kirgisische Schriftsteller Tschingis Aitmatow.

Zu Sowjetzeiten hat die UdSSR im Issyk-Kul U-Boote getestet, heute urlauben im Sommer vor allem Russen und Kasachen hier. Der Issyk-Kul, in den über hundert Flüsse münden, ist eindrückliche 189 km lang. An den bewaldeten Bergflanken rund um den See leben Wölfe, Hirsche und andere Wildtiere.

Dank seiner warmen Quellen und seines vergleichsweise hohen Salzgehaltes friert der Issyk-Kul auch bei Lufttemperaturen von bis zu minus 20 Grad Celsius im Winter nicht zu. In der letzten Zeit entdeckten Wissenschafter auf seinem Grund Spuren und Überreste von Monumenten, Siedlungen und Gräbern, die vermutlich aus der Zeit zwischen dem 1. Jahrtausend v. Chr. und Mitte des 2. Jahrtausends n. Chr. stammen.

Einige Kilometer nördlich des Issyk-Kul liegt das Tschong-Kemin-Tal mit seinem Nationalpark. Hier bestimmen Weiden, Pinienwälder und mehrere Viertausender das Landschaftsbild. Eine Morgenwanderung bringt uns zu den Sommerweiden der Nomaden mit ihren Schaf- und Pferdeherden. Mit einer Lässigkeit, wie man sie sonst nur von Cowboys kennt, reiten die Kirgisen an uns vorbei. Nicht umsonst lautet ein kirgisisches Sprichwort: «Ein Kirgise wird auf dem Pferd geboren.»

Schmelztiegel Bischkek

Natürlich verabschieden wir uns nicht von Kirgistan, ohne zuvor Bischkek besucht zu haben. Die kirgisische Hauptstadt (875 000 Einwohner) befindet sich dort, wo die kasachische Steppe auf die majestätischen Schneegipfel des Tien Schan – in China die Himmelsberge genannt – trifft. Bischkek ist durch seine Geschichte als Handelsstadt ein Schmelztiegel der Kulturen: Neben einer grösseren westlichen «Community», Russen und Kasachen leben hier auch viele Chinesen. Obwohl noch immer stark von der sowjetischen Plattenbau-Architektur geprägt, ist Bischkek eine überraschend moderne Stadt mit breiten Boulevards, imposanten Monumenten und – rund zwanzig – grünen Parks. Im Geschichtsmuseum kann man eine interessante Sammlung von kirgisischen Waffen, Schmuck und Trachten bestaunen; aber auch das Parlamentsgebäude, das Lenin-Denkmal und der farbenfrohe Osch-Basar sind einen Besuch wert.

Letzterer lässt uns in die Blütezeit der Seidenstrasse eintauchen. Hier bietet eine freundliche Händlerschar in einem Labyrinth aus schmalen Gässchen neben Brot, Früchten, edlen Gewürzen und Gebirgshonig auch Tabak, Stoffe, Filzwaren und sogar Schachspiele mit kirgisischen Figuren an. Blut- und Leberwürste liegen aufgetürmt neben Schwarten, Haxen und anderen Fleischstücken. Überall wird emsig gefeilscht.

Garküchen mit Spezialitäten wie «Manty», gefüllte Teigtaschen, oder «Plow», ein Reisgericht mit Lammfleisch und Karotten, laden zu einem Imbiss ein. In der Teestube lässt sich das bunte Markttreiben beobachten. Im Gegensatz zum Süden sitzen wir hier in Nordkirgistan auf Stühlen an Tischen.

Wir nutzen die Gelegenheit, um uns mit letzten Souvenirs einzudecken. Vielleicht werden wir eines Tages zurückkehren – in diese andere Schweiz.